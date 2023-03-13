В 2023 году 51% омичей планируют провести отпуск в пределах России

Провести свой отпуск на Алтае в этом году планируют 29% омичей Фото: Иван МАКЕЕВ

Портал поиска вакансий «Зарплата.ру» провел опрос и выяснил, куда омичи собираются отправиться в отпуск. О планах взять передышку от работы в 2023 году заявили 92% опрошенных. Примечательно, что 12% жители Омска рассказали, что не были в отпуске более 2 лет.

51% омичей заявили, что планируют путешествовать по России. О заграничных поездках думают лишь 12%. Еще 18% респондентов будут отдыхать на своей даче. 9% опрошенных поделились, что собираются заняться ремонтом во время отпуска, еще 8% хотят научиться новому или пройти переобучение. Планов не строят и останутся дома лишь 2% участников опроса.

Среди тех омичей, кто будет отдыхать в России, 29% планируют отдыхать на Алтае, 18% — в Санкт-Петербурге, 11% — в Сочи, 8% — на Байкале, 7% — в Москве. Еще по 4% опрошенных намерены провести свой отпуск в Анапе и Казане. Крым и Дагестан выбрали по 3% горожан. Наименее популярные направления у омичей — Золотое кольцо, Дальний Восток и Карелия. Туда желают отправиться лишь по 1% респондентов.

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