В Омской области в феврале снизились на 18% цены на свежие огурцы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Омскстат рассказал, как изменились цены услуги и товары в регионе в феврале 2023 года.

Как следует из данных статистиков, цены на продовольственные товары в среднем снизились на 0,4%. Существеннее всего подешевели свежи огурцы огурцы (на 18,6%), свежая зелень (на 8,7%), лимоны (на 6,3%), свежие грибы (на 5,2%), подсолнечное масло (на 4,7%), кофе (на 4,6%), маргарин (на 4,5%), мясокопчености (на 4,4%), вареная колбаса (на 4,2%).

Меньше всего цены снизились (на 1,0-3,5%) на охлажденную и мороженную курицу, окорочка, мясной фарш, творог, яблоки, макароны, крупы, плавленые сыры, черный чай и печенье.

При этом в феврале существенно подорожал репчатый лук (на 34,5%). Кроме того, еще недоступнее для омичей стали и другие овощи и фрукты. Так, выросли в цене (на 6,0-24,3%) виноград, белокочанная капуста, свёкла, бананы, свежие помидоры, картофель, морковь.

Непродовольственных товары в феврале по сравнению с предыдущим месяцем в целом не подорожали. Дороже стали отдельные виды одежды и обуви (на 0,2-9,9%), свежесрезанные цветы (на 9,9%), садовые лопаты (на 8,2%), ювелирные изделия (на 5,7%), строительные материалы (на 0,2-4,6%), канцелярия (на 1,7%). В нынешней ситуации вновь выросли цены на поддержанные иномарки (на 6,8%).

В последний месяц зимы упали цены телерадиотовары (на 8,2%), средства связи (на 4,7%), отдельные электротовары и бытовые приборы (на 0,8-5,8%), газовое моторное (на 3,4%) и дизельное топливо (на 0,6%).

Как отмечают статистики, цены на тарифы и услуги выросли в прошлом месяце на 0,5%.