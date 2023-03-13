В Омской области в начале марта упали цены на репчатый лук

По сравнению же с началом января 2023 года цены на репчатый лук взлетели почти в два раза
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Омской области впервые за последние пять месяцев снизились цены на репчатый лук. Об этом сообщили в Омскстате.
Стоимость одного килограмма репчатого лук на неделе с 27 февраля по 6 марта 2023 года составили 62,71 рубля, что меньше на 5,55% или на 3,78 рубля, чем на прошлой неделе.
Отметим, в начале января этого года килограмм овоща в омских магазинах в среднем стоил 37,05 рубля.
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