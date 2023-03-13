В Омске на улице 22-го Апреля открыли четвертый в области кадровый центр «Работа России»

Фото: пресс-служба минтруда Омской области

Накануне в Омской области открыли четвертый кадровый центр «Работа России». Модернизированное учреждение общей площадь около 400 квадратных метров находится в Советском округе по адресу улица 22-го Апреля, 19/1.

Помещение центра разделено на несколько рабочих зон: восемь окон приема, зона приема граждан, зал групповых занятий, пространство для онлайн-подачи заявлений и сервис «Мое резюме».

Центр нового формата способен принимать в день 50 и более соискателя. Найти работу, составить резюме, выбрать программу профессионального обучения омичам кадровые и карьерные консультанты.

— В Омской области продолжается переоснащение центров занятости. Традиционные учреждения по трудоустройству трансформируются в современные кадровые агентства. Все кадровые центры функционируют по принципу одного окна под брендом "Работа России". В рамках модернизации происходит не только внешняя перезагрузка - меняются подходы в работе с соискателями. Кадровые центры становятся точками притяжения для ищущих работу омичей и представителей работодателей, а также площадками для проведения различных тематических мероприятий, — рассказал вице-губернатор, министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

Напомним, из четырех кадровых центров «Работа России» три расположены в Омске, еще одно в поселке Черлак Черлакского района.

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