В Омской области начался суд над мужчиной, который насмерть сбил 17-летнего парня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области Калачинский районный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, который насмерть сбил 17-летнего пешехода и скрылся с места преступления.

По версии следствия, вечером 20 ноября 2022 года подсудимый в состоянии опьянения, находясь за рулем ВАЗ-21074, двигался по дороге, ведущей к селу Глуховка. По ходу движения он сбил 17-летнего парня, стоявшего на обочине, после чего скрылся с места ДТП.

Подросток от полученных травм скончался до приезда скорой, которую вызвали проезжавшие мимо автомобилисты.

Установить личность виновника ДТП и задержать его удалось спустя несколько часов.

Мужчина полностью признал свою вину. Ему может грозит от 5 до 12 лет колонии с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средства, на срок до 3 лет.

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