В Омской области за сутки зарегистрировали 179 случаев коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омской области за минувшее воскресенье, 12 марта, выявили 179 случаев заболеваний коронавирусом.

По информации портала стопкоронавирус.рф, в регионе выздоровели 176 человек, еще 4 были госпитализированы.

Отметим, за сутки от Covid-19 скончался один омич. На протяжении почти двух месяцев ежедневно от вируса умирает один человек. К слову, с начала пандемии на тот свет отправились 4626 омичей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru