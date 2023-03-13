В Омске спасли мужчину, который провалился под лед вблизи метромоста

Фото: Иван МАКЕЕВ
В Омске спасли мужчину, который провалился в полынью вблизи моста имени 60-летия Победы в районе дома №18 на Набережной Тухачевского.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, сообщение об инциденте поступило 12 марта в 16:00.
Прибывшие на место спасатели достали омича из воды и передали его врачам скорой помощи. Мужчину доставили в больницу.
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