В Омске спасли мужчину, который провалился под лед вблизи метромоста

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске спасли мужчину, который провалился в полынью вблизи моста имени 60-летия Победы в районе дома №18 на Набережной Тухачевского.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, сообщение об инциденте поступило 12 марта в 16:00.

Прибывшие на место спасатели достали омича из воды и передали его врачам скорой помощи. Мужчину доставили в больницу.

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