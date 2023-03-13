Жителям Омска, оставшимся без воды после крупной аварии в марте, сделают перерасчет

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Всем омичам, которые остались без холодного водоснабжения из-за крупной коммунальной аварии в начале марта 2023 года, сделают перерасчет.
— Перерасчет размера платы при перерывах в предоставлении коммунальной услуги для проведения ремонтных работ, в пределах установленной продолжительности, будет выполнен для всех абонентов многоквартирных и жилых домов, — сообщили в пресс-службе омского водоканала.
Напомним, крупная авария произошла в начале марта. Ход ремонтных работ тогда на свой контроль взял мэр Омска Сергей Шелест.
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