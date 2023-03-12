Бухгалтер из Омска потеряла на «инвестициях» в нефтяную компанию 2 миллиона рублей

Отметим, с начала 2023 года жители Омской области перевели интернет-мошенникам 100 миллионов рублей. Жертвами аферистов ежедневно становятся несколько омичей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бухгалтер из Омска стала жертвой мошенников и лишалась более 2 миллионов рублей.

Как выяснили полицейские, опросив 42-летнюю омичку, в Сети она увидела предложение о дополнительном заработке на акциях крупной нефтяной компании. Женщина перешла по ссылке и оставила свои контакты. Позже с ней связался неизвестный, представившийся «консультантом компании». Собеседник рассказал ей, что она может хорошо заработать на инвестициях.

Омичка, следуя инструкциям лже-консультанта, скачала специальное приложение и зарегистрировалась на торговой площадке. После чего перевела на свой «брокерский счет» 16 тысяч рублей.

Позже женщина отправила на счета, номера которых продиктовал злоумышленник, еще 99 тысяч рублей. Не обошлось и без кредита: потерпевшая взяла в банке более 2 миллионов рублей. Полученную сумму она также перевела на счета мошенников.

Казалось, что вложения окупились. Однако прибыль в размере 6 миллионов рублей у новоявленного инвестора вывести не получилось. Зайти в личный кабинет не вышло. «Консультант» просто перестал выходить на связь. Только тогда женщину осенило, что она стала жертвой мошенников, и она обратилась в полицию.

В настоящее время правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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