На месте закрытой IKEA открыли магазин омской мебельной фабрики

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске на месте ресторана IKEA в «Меге» открыли магазин мебельной фабрики «Дивайн». Компания арендовала 170 квадратных метров на полгода. Цена вопроса держится в секрете.

По словам коммерческого директора Дениса Харламова, появление магазина с внешне похожей мебелью вызывает смятение у омичей. Некоторые ошибочно принимают выставленные образцы за продукцию IKEA.

— Люди до сих пор иногда думают, что это мебель ИKEA — распродажа или выставка, и по привычке садятся на диваны, чтобы расслабиться, пообщаться, позависать в телефоне. Мы и не против: мебель ведь создана для отдыха. Но это отличный повод рассказать, что теперь здесь омская компания, фабрика, — цитирует НГС55 Харламова.

Напомним, IKEA, как и многие иностранные компании, закрыла свои магазины в России в марте 2022 года после начала специальной военной операции. Сейчас приобрести товары известного бренда можно в интернете, в том числе на «Яндекс.Маркете».

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