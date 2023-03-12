В Омске в марте установили еще 2 контейнера для сбора ненужных вещей

Один из контейнеров проекта. Фото: «Кладовка» в Омске — социальный проект» во «ВКонтакте».

В Омске накануне установили еще два контейнера для сбора ненужных вещей. Об этом сообщили организаторы социального проекта «Кладовка». Один из них расположен возле гипермаркета «Лента» на Красноярский тракте, а второй — около дома № 97 по улице 6-я Линия.

Омичи могут положить в контейнеры ненужные книги и игрушки, постельное белье, сумки, текстиль, одежду, обувь. Главное требование — все вещи должны быть чистые и целые.

На данный момент в Омске установлены 28 контейнеров для ненужных вещей. Их адреса можно узнать в паблике социального проекта «Кладовка».

Отметим, большую часть собранных вещей организаторы проекта через волонтеров передают нуждающимся, еще часть отправляют на переработку, а оставшуюся продают по низким ценам (вся прибыль от продажи идет на благотворительность).

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