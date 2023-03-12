Суд обязал ООО «АРТ РемСтрой» устранить трещины на Ленинградской площади в Омске

Дефекты дорожного полотна были выявлены в ходе обследования семи объектов, отремонтированных компанией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск УДХБ и обязал ООО «АРТ РемСтрой» за свой счет устранить дефекты, выявленные при обследовании семи дорог, отремонтированных компанией. Об этом сообщает НГС55.

Среди проблемных объектов Ленинградская площадь. Там образовались трещины и колеи. Не лучше ситуация и на пересечении улиц Масленникова и Шебалдина, где за годы после ремонтных работ неожиданно возникла выбоина размером в один квадратных метр.

Согласно решению суда, ООО «АРТ РемСтрой» придется устранить все дефекты на семи автодорогах до 15 мая 2023 года.

Отметим, решение суд в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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