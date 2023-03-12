В Омске 15 марта отключат воду на несколько часов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске в среду, 15 марта, жителям около десятка жилых домов в Ленинском округе придется посидеть без воды.

Как сообщили в «Росводоканале», 15 марта с 9:00 до 18:00 в связи проведением работ по врезке трубопроводов новой технологической схемы и пуско-наладочных работ установки повышения давления на водопроводной насосной станции, расположенной на улице 10-й Чередовой, без воды останутся следующие объекты:

1. ЦТП-269 МП «Тепловая компания»;

2. Жилые дома с административными помещениями по адресам:

- улица Демьяна Бедного, 73;

- улица 10-я Чередовая, 15, 15/1, 17/1, 21, 23, 25, 27.

На время проведения работ возле дома № 23 по улице 10-й Чередовой будет установлена машина с питьевой водой.

Машина с питьевой водой будет установлена 15.03.2023 с 09-00 до 18-00 часов, по адресу: ул. 10 Чередовая, 23.

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