Мэр Омска Сергей Шелест проверил места, пострадавшие от крупной коммунальной аварии

Фото: теоеграм-канал Сергея Шелеста

58 повреждений на сетях водоснабжения, 21 выход воды из колодцев и камер, затопленные погреба, подвалы и дворы, транспортный коллапс и даже вред здоровью. Всё это последствия крупной коммунальной аварии на объектах «ОмскВодоканала».

Свою оценку произошедшему дал мэр Омска Сергей Шелест, который с прокурором Павлом Поповым проинспектировали территории, попавшие под серьезный «напор проблем».

- Считаю, что ключевая причина произошедшего в том, что «ОмскВодоканал» своевременно не установил на ВНС «Октябрьская» необходимое технологическое оборудование – предохранительные клапаны. Они, например, имеются на ВНС «Советская». Их установка обходится относительно недорого и окупается за 3 месяца. Планы в свое время были, но их почему-то отложили, - негодует градоначальник.

Сегодня специалисты ресурсоснабжающей компании продолжают устранять последствия ЧП. Еще остаётся 14 переходящих повреждений на сетях. Сама ситуация находится под контролем мэра города и прокуратуры, поэтому жителям обещают оперативно завершить все работы.

- Разумеется, весь материальный ущерб, который нанесен людям, должен быть возмещен «ОмскВодоканалом» в максимально короткие сроки. Прокуратура полностью поддерживает эту позицию, - отметил Сергей Шелест.

По словам руководителя, юридическую помощь пострадавшим готова оказать прокуратура. Нужно лишь обраться с соответствующей проблемой. А их множество. Так, например, Сергей Шелест и Павел Попов побывали на улице 75-й Гвардейской бригады, 12 «А», где затопило территорию возле дома и подвал. В частном секторе под воду ушли дворы, хозпостройки и подполы.

- Дороги, тротуары, пешеходные дорожки, дворы кое-где превратились в настоящий ледяной каток. На Октябрьской, 107 машины буквально вмерзали в лед. На перекрестке 19-й Амурской и 33-й Северной водитель такси, пытаясь вытолкать застрявшую машину, сломал ногу – страшное, по сути, видео есть в социальных сетях, - рассказал мэр.

Проблемных участков много и на них сейчас продолжаются работы по благоустройству. Что касается водоканала, то до устранения всех последствий компания будет находиться на карандаше. Их работу проконтролируют надзорные органы, а департаменты городского хозяйства, имущественных отношений и экономической политики проанализируют и проконтролируют действующую инвестиционную и производственную программы компании.

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