Проездной тариф для автобуса №72 в Омске поднялся до 38 рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

До 38 рублей поднялся тариф для автобуса №72. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Соответствующий документ подписал председатель РЭК Дмитрий Русских. Обслуживает маршрут, который соединяет Амурский поселок с Чкаловском, перевозчик Дмитрий Денисенко.

Отметим, что тариф на перевозку пассажиров не является стоимостью проезда. Между тем, цена одного билета на маршрутке сейчас равна 35 рублей по карте и 30 - наличкой.

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