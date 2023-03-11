Проездной тариф для автобуса №72 в Омске поднялся до 38 рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ
До 38 рублей поднялся тариф для автобуса №72. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».
Соответствующий документ подписал председатель РЭК Дмитрий Русских. Обслуживает маршрут, который соединяет Амурский поселок с Чкаловском, перевозчик Дмитрий Денисенко.
Отметим, что тариф на перевозку пассажиров не является стоимостью проезда. Между тем, цена одного билета на маршрутке сейчас равна 35 рублей по карте и 30 - наличкой.
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