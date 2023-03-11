Госавтоинспекция назвала места, где в Омске установлены камеры фиксации нарушений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Места расположения камер фото и видеофиксации нарушений обнародовала Госавтоинспекция.

По информации ГИБДД, получить «дорогую» памятную фотографию можно на следующих участках в Омске: улицы Кирова, 10 лет Октября, Химиков, Шебалдина, Красный Путь, 5-я Кировская, Орджоникидзе, Герцена, Волгоградская, 2-я Солнечная, И.Набережная, Красноярский тракт, Новокирпичная, на проспекте Космический.

Попасть под зоркий глаз «гаишников» также можно на загородных трассах. Теперь за автовладельцами следят на автодорогах «Тюмень-Омск» на территории Крутинского, Тюкалинского, Омского районов, «Челябинск-Новосибирск» на территории Любинского, Москаленского, Кормиловского районов, «Омск-Тара» на территории Саргатского района, «Бакбасар-Полтавка» на территории Азовского и Шербакульского районов, «Омск-Русская Поляна» Таврического района, «Троицкое-Чукреевка» на территории Омского района.

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