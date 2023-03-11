«Авангард» стал четвертьфиналистом Кубка Гагарина, обыграв «Сибирь» на омском льду

Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»

На омском льду «Авангард» обыграл «Сибирь» и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ. Матч состоялся 10 марта на «G-Drive Арене» в Омске.

«Ястребы» стали первой командой-участником 1/4 финала Кубка Гагарина из Восточной конференции.

К слову, последний матч соперников завершился в овертайме со счетом 4:3.

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