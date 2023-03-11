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НовостиПроисшествия11 марта 2023 6:23

В Омске выросла подростковая преступность на 93,6%

В 2022 году буквой закона наказаны 182 несовершеннолетних
Андрей ОБНОРСКИЙ
Родители тоже нарушают закон, уклоняясь от алиментов

Родители тоже нарушают закон, уклоняясь от алиментов

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

На 93,6% выросла подростковая преступность в Омске. Такие данные представит прокуратура на ближайшем заседании омского Горсовета.

Показатели прошлого года резко ухудшились. Полицейские поймали 182 несовершеннолетних преступника. Хулиганят «мальцы» во всех округах города.

Между тем, притуплений против детей тоже стало больше на 3%. Чаще всего уголовную статью заводят за неуплату алиментов родителем.

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