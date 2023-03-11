В Омске выросла подростковая преступность на 93,6%

Родители тоже нарушают закон, уклоняясь от алиментов Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

На 93,6% выросла подростковая преступность в Омске. Такие данные представит прокуратура на ближайшем заседании омского Горсовета.

Показатели прошлого года резко ухудшились. Полицейские поймали 182 несовершеннолетних преступника. Хулиганят «мальцы» во всех округах города.

Между тем, притуплений против детей тоже стало больше на 3%. Чаще всего уголовную статью заводят за неуплату алиментов родителем.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru