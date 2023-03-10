На улице Булатова в центре Омска с 10 марта начал действовать запрет на парковку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Омске сегодня, 10 марта, начал действовать запрет на парковку автотранспорта на участке улицы Булатова.
Как пояснили в департаменте транспорта, данная мера позволит улучшить пропускную способность и предотвратить возникновение заторов на указанном участке.
Зона действия дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», дополненных табличкой 8.24 «Работает эвакуатор», распространяется на нечётную сторону улицы Булатова от дом № 103 до пересечения с улицей Гусарова.
В ведомстве водителям напомнили, что за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, может грозить штраф в размере 1 500 рублей, а при наличии знака 8.24 доставка автомобиля на штрафстоянку.
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