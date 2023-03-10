Жительница Омской области угнала чужую легковушку, потому что хотела быстрее попасть домой

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омской области женщина угнала припаркованный у продуктового магазина ВАЗ-2115, пока его владелец совершал покупки.

Как выяснили прибывшие на место полицейские, 28-летний сельчанин оставил на парковке свою машину с работающим двигателем, рассчитывая в скором времени вернуться, чем и воспользовалась угонщица.

Далеко уехать у неизвестной не вышло: сначала она врезалась в припаркованное авто местного жителя, а затем, пытаясь скрыться, влетела в сугроб, в котором легковушка и застряла. Тогда женщина бросила машину и сбежала.

Личность угонщицы оперативники смогли благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных на близлежащих зданиях. Ей оказалась 49-летняя сельчанка. Задержали злоумышленницу по месту жительства. По ее словам, она угнала автомобиль, потому что хотела быстрее добраться домой.

В отношении сельчанки полицейские завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ранее женщина к уголовной не привлекалась.

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