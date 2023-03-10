В Омске прекратит свое существование маршрут № 345, который больше 23 лет перевозил горожан

Фото: Комнатный урбанист.

Омичи лишились старейшего маршрута №345, который на протяжении долгих 23 лет перевозил пассажиров. Микроавтобусы предпринимателя Николая Семенюка, входящего в ассоциацию предпринимателей «Омские перевозчики» связывали улицу Бархатовой, Лукашевича, поселок Солнечный, РЭБ.

- Предприниматель заявил, что перевозки на данном направлении стали убыточны. Теперь район РЭБ обслуживает только один маршрут общественного транспорта - № 87, на котором работает один автобус, - рассказали в группе «Омский Форум».

Фото: Комнатный урбанист.

Теперь добраться из одной конечной точки в другую можно только с пересадкой. Омичам стоит освоить комбинацию из маршрутов №№ 90, 922 и 87.

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