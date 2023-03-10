Омский стадион «Сокол» демонтируют, а затем спишут с баланса города

Фото: google.maps.

В Омске снесут комплекс стадиона «Сокол», расположенный на улице Каховской, 5Б в Центральном округе. Проект постановления опубликован на сайте ведомства. В документе отмечается, что решение принято на основании результатов обследования, проведенного «Центром судебной экспертизы и оценки» 27 июня 2022 года и обращений бюджетного учреждения «Спортивный город», на балансе которого находится сооружение. Организация должна будет направить собственные ресурсы на снос.

Общая площадь застройки составляет 21,4 тысячи квадратных метров, объект находится в плачевном состоянии и закрыт. После сноса стадион спишут и исключат из реестра муниципального имущества города Омска. Контроль за исполнением постановления планируют возложить на вице-мэра, директора департамента имущественных отношений Дмитрия Махиню.

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