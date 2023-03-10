Ремонтировать Ленинградский мост ежедневно выходят до 40 человек

Фото Сергея Сапоцкого.

Представители омской мэрии подробно рассказали о насущном ремонте Ленинградского моста в самом центре Омска, который проводят с 15 февраля текущего года, а закончат только летом 2024 года. Все это время в часы пик центральные магистрали стоят в пробках, омичи жалуются, власти тщетно ищут выход из безвыходной ситуации и, как могут, успокаивают горожан. А представитель компании-подрядчика подчеркнул, что работы идут по графику, и неважно, сколько людей ежедневно выходят на объект.

– Есть технологии, есть процессы, которые требуют времени, – например, набор прочности бетона. Если сегодня мы выйдем усиленным составом, а завтра будем все отдыхать – это ничего не даст, – пояснил Игорь Шестаков.

Представитель компании-подрядчика рассказал, что ежедневно к работам на объекте приступают 30-40 человек. Работы идут круглосуточно. С наступлением тепла количество рабочих увеличится до 154. Планируют, что и отдельные виды работ будут выполнять субподрядчики.

– В настоящее время работы выполняются в соответствии с установленным графиком, отставаний не наблюдается, – сообщил заместитель директора департамента строительства администрации Михаил Сизов. – Каждую неделю мэр Омска Сергей Шелест в рамках субботнего объезда осуществляет личный контроль за ходом работ.

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