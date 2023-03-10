У омской школы № 33 появился меценат в лице Темури Латарии

Фото: пресс-служба администрации Омска.

Сегодня подписали очередное, 16-е по счету, соглашение о меценатской помощи. Школе № 33 теперь будет помогать Темури Отарьевич Латария – председатель совета директоров группы компаний «Руском», сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем telegram-канале.

- Вместе с ним и директором Татьяной Семеновной Жигалкиной обсудили перечень необходимых работ. Это и замена окон, и ремонт кровли. Также нужно привести в порядок инженерные сети. Планы большие, но вполне реальные. Тем более что меценат настроен на долгосрочное сотрудничество с этим учебным заведением, - отметил омский градоначальник.

Шелест подметил, что Темури Отарьевич на постоянной основе реализует инициативы, направленные на развитие города. Летом прошлого года благодаря его участию рядом с краеведческим музеем открылась современная зона отдыха.

- Очень рад, что пока еще не в полку, но уже во взводе меценатов прибыло, - иронично подытожил мэр.

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