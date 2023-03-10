Каждый пятый омич не может найти работу из-за неподходящего работодателям возраста, пола и даже национальности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики hh.ru выяснили самые распространенные причины отказов от работодателей в Омской области. Всего проанализировали 44 800 отказов в течение 2022 года. В регионе чаще отказывали кандидатам по причине несоответствия навыкам и квалификации требованиям вакансии - в 36,3% случаев.

Вторая по численности отказов причина относится к категории «Другое» (13,5%) – рекрутер предпочел не указывать конкретную причину, либо она отсутствовала в перечне доступных для выбора.

Отказы соискателям в трудоустройстве по явным дискриминационным признакам – из-за пола, возраста, национальности – составили в совокупности 18,7%, при этом самым распространенным поводом стал возраст (10%), на втором месте – пол соискателя (6,5%).

Иногда инициаторами отказа от сотрудничества становились сами соискатели. Так, 6,9% несостоявшихся выходов на работу случились потому, что кандидат отказался, так как утратил интерес к компании или вакансии после собеседования, а 6,2% - из-за неподходящих условий труда (график, месторасположение работодателя, тип занятости). Кроме того, 6,3% успешных собеседований, за которыми последовали предложения выйти на работу, оканчивалось гостингом со стороны соискателя. Гостинг – это прекращение общения с работодателем в одностороннем порядке без указания каких-либо причин, то есть, соискатели просто исчезали и переставали выходить на связь. В 1,2% случаев соискатель отказался от предложения, так как получил контроффер от текущего работодателя.

Доля отказов по причине несоответствия корпоративной культуре компании составляет 6,9%, несоответствие зарплатных ожиданий соискателей предлагаемой в вакансии всего 0,8%. Реже всего причиной отказа в трудоустройстве становилась проверка службы безопасности (0,2%).

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