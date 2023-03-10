Фото: Федерация спортивной борьбы России

В 28 лет он уже был главным тренером страны по греко-римской борьбе. Среди достижений — «золото» Олимпиады 1988 года в Сеуле. Тогда после сложнейшей травмы Михаил Мамиашвили смог, несмотря ни на что, с разгромным счётом «уложить» венгра Тибора Комароми.

Своей спортивной карьерой Мамиашвили частично обязан Омску, так как является выпускником Омского института физкультуры.

Сегодня он — президент Российской федерации спортивной борьбы, Мамиашвили до сих пор сохраняет дружеские отношения с сибирским городом на Иртыше. Именитый спортсмен стал героем проекта «Аллея олимпийцев», который был поддержан мэром Сергеем Шелестом и реализуется в Омске меценатом Сергеем Козубенко. Своими мнением он поделился в нашем интервью.

– Михаил Геразиевич, если бы не спорт, кем бы вы могли или хотели стать в жизни?

– Знаете, как говорят, мы предполагаем, а господь располагает. Наверное, на мой счёт решение было принято изначально, потому что я в подростковом возрасте встретил выдающегося тренера. Для всех, кто попадал в его орбиту, иного пути уже просто не было, только борцовская стезя. Я родился в городе Конотопе, где, кстати, сегодня стал врагом, колоссальным раздражителем для правящей верхушки Украины. Ну да не о них сейчас. Так вот там, в Конотопе, я впервые пришёл в борцовский зал к своему первому тренеру Анатолию Сергеевичу Ефремову. Нас, подростков, он смог влюбить в борьбу сразу и на всю жизнь. Именно он нацелил нас на колоссальную ответственность и огромный труд, и это, на мой взгляд, самая важная задача детского тренера.

– Как вы оцениваете идею проекта «Аллея олимпийцев»?

– Я думаю, невозможно переоценить значимость и своевременность этой идеи, и прежде всего для молодого поколения россиян. Это наша новейшая история, которая даёт положительную оценку событиям и людям, сделавшим огромный вклад в развитие страны. Это свидетельство той силы, которую мы всегда представляли на мировой арене. Точно так же, как русский балет, русский театр, русская наука, отечественный спорт служил и служит мерилом могущества нашего государства. Во всех этих проектах огромная нравственная смысловая нагрузка. Так же и в «Аллее олимпийцев». Ведь что стоит за желанием запечатлеть в истории омских спортсменов? За этим вся легендарная история советского и российского спорта. В Омске жили и работали люди, которые создавали отечественный спорт. Василий Викторович Громыко, прославленный борец-классик, заслуженный тренер СССР, ректор Омского института физкультуры. Юрий Александрович Крикуха, наставник борцов, прославивших Омск и Омскую область на соревнованиях самого высокого уровня. Я горжусь тем, что знал этих людей. Они не только воспитывали больших спортсменов, они формировали уважение и любовь к стране, где ты родился. И проект «Аллея олимпийцев» непременно тоже станет частью такого воспитания.

– Вы приедете на открытие Аллеи в Омск?

– Если получится, я обязательно приеду в город, с которым меня связывают лучшие четыре года, вновь окунусь в атмосферу своей молодости.

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