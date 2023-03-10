В связи с ростом заболеваемости ковидом омичам снова рекомендовали соблюдать масочный режим

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ежедневная заболеваемость ковидом в Омске снова составляет 170-180 человек. Еще некоторое время назад показатель не превышал 60 заражений в сутки. Заболеваемость пошла в рост, а значит, омичам стоит позаботиться о своем здоровье.

– По сравнению с осенним периодом идет рост заболеваемости ковидом. От 170 до 180 новых заболевших ковидом в день выявляется, чуть больше выздоравливает. Но омичам не нужно переживать. В лечебных учреждениях имеются все препараты, ими бесплатно обеспечиваются все заболевшие, – заявил министр труда Омской области Владимир Куприянов в эфире ГТРК «Иртыш».

Также горожанам и жителям региона рекомендовано соблюдать сроки вакцинации и ревакцинации от вируса.

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