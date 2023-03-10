Глава дептранса Кормилец: в Омске невозможна понтонная переправа через Иртыш

Фото: Вероники Афанасьевой.

После частичного перекрытия Ленинградского моста в Омске, которым пользовались около трети горожан, в часы пик они вынуждены часами стоять в пробках в самом центре. Добротной альтернативы для решения вопроса с заторами на дорогах пока не появилось. В связи с этим омичи сами стали предлагать в социальных сетях вернуться к практике советских времен и организовать понтонные переправы. Глава дептранса омской администрации Вадим Кормилец не увидел в этом варианте жизнеспособности.

- Я не специалист по движению водного транспорта, но подобным специалистам, которые предлагают организовать понтонные переправы через Иртыш, я задам встречный вопрос: как обеспечить на Иртыше в летний период работу понтонного моста? Ответят – организуем, – иронично ответил Кормилец.

Капремонт моста продлится до лета 2024 года - в течние всего периода горожане будут вынуждены пользоваться только двумя полосами движения вместо прежних шести. Чтобы работа шла быстрее раз в неделю переправу будут перекрывать полностью на сутки. К такому режиму строители перейдут с 18 марта.

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