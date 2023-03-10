Омский губернатор проинспектировал работу Центра онкологической помощи населению

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омский губернатор Александр Бурков проинспектировал работу Центра амбулаторной онкологической помощи населению. Новое структурное подразделение первичной онкопомощи призвано повысить доступность диагностики и сократить время до начала лечения. Центр был создан в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на базе клиники МСЧ №7 в конце 2022 года. Он выполняет функции комплексной диагностики и максимально приближен к месту жительства.

- Центр помогает выстроить чёткую маршрутизацию пациентов: поликлиника по месту жительства при подозрении онкозаболевания направляет пациента к нам. Мы проводим полный спектр обследования. В случае выявления заболевания направляем с результатами исследований в онкодиспансер для проведения консилиума и решения вопроса о дальнейшей тактике лечения, — пояснил главный врач КМСЧ № 7 Вячеслав Егоренко.

Этот центр в городке Нефтяников предназначен для обслуживания населения Советского округа и части поликлиник Центрального округа. В перспективе аналогичные клиники появятся в каждом из пяти округов.

Центр амбулаторной онкологической помощи на базе КМСЧ № 7 полностью укомплектован врачами этого профиля. Здесь установлен новый 64-срезовый компьютерный томограф для диагностики онкозаболеваний, обеспечивающий высокое разрешение при низкой дозе облучения, так как зачастую пациенту нужно обследовать не одну, а две или три области тела. Аппарат позволяет выполнять исследования с внутривенным контрастированием органов и систем, что помогает в выявлении и диагностике злокачественных новообразований. Оборудованы всем необходимым пять врачебных кабинетов, кабинеты ЭКГ, эндоскопии и УЗИ-исследований.

Создание одного такого центра обошлось региональной казне более чем в 100 млн рублей. Их в регионе уже четыре. Аналогичный действует в Таре и обслуживает население близлежащих муниципальных районов, чтобы им не приходилось ездить на обследование в областной центр.

- Онкозаболевания — настоящий бич нашего столетия, их распространённость растёт во всём мире. В одну из моих ещё первых поездок в районы Омской области люди жаловались мне, что при выявленной у них онкологии в областной онкодиспансер они попадали только несколько месяцев с уже резвившимся заболеванием, потому что так была выстроена маршрутизация, а получение всех справок и обследований занимало массу времени. Сегодня, я считаю, мы достигли хороших результатов — у нас идёт снижение летальных исходов от онкологических заболеваний. Будем дальше продолжать эту работу, — отметил глава региона.

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