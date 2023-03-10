15 автомобильных дорог отремонтируют в 2023 году в Омске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске в текущем году отремонтируют 15 дорог. Об этом рассказали в городской администрации.

Помимо этих объектов, среди подрядчиков отыграют объекты 2024 года. Они также будут обновлены грядущим летом. Их будет всего семь: Коммунальная, Маяковского, 6-я Шинная, 60 лет Победы, Волочаевская, Омская и Заозерная.

Также в прошлом году подрядчики приступили к ремонту участков улиц: дублёр Волгоградской, Вавилова, Бородина, Серова. В этом году начнется ремонт дорог по улицам: Будеркина, 50 лет ВЛКСМ, Романенко, 75-й Гвардейской бригады, Петра Осьминина, Интернациональная, Театральная площадь и улице Думская (от улицы Пушкина до Театральной площади).

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