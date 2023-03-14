Вопросы не останутся без ответов

Управление Россельхознадзора по Омской области обращает внимание заинтересованных юридических лиц, ИП, КФХ без образования юридического лица, занимающихся содержанием сельхоз животных на территории региона, что организован прием и регистрация уведомлений об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства. Это делается в соответствии с существующей нормативно-законодательной базой. Уведомления принимаются в рабочие дни по адресу: г. Омск, ул. Училищная, 10.

Кроме того, все заинтересованные лица могут получить консультацию по этим вопросам в Управлении как в устной и письменной форме.

Вопросы по использованию обработанных, переработанных побочных продуктов животноводства в почву для обеспечения воспроизводства земель сельскохозяйственного назначения можно задать по тел. (3812) 988-311, 988-522, или направить на е-mail: rshn19@fsvps.gov.ru, или обратиться по адресу: г. Омск, ул. Степная, 220.

Вопросы по хранению, обработке, переработке, транспортировке и реализации обработанных, переработанных побочных продуктов животноводства - по тел. (3812) 442-188, или направить на е-mail: rshn19@fsvps.gov.ru, или обратиться по адресу: г. Омск, ул. Братская, 9А.