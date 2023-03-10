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НовостиОбщество10 марта 2023 5:38

Правительство выделило 100 миллионов рублей на жильё для омских медиков

Первые аукционы пройдут во втором квартале года
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На жильё для омских медиков 10 миллионов рублей выделило правительство. Об этом сообщил глава региона.

Служебное жилье будет закупаться во втором квартале 2023 года. Предполагается, что недвижимость приобретут в Азовском, Называевском, Нововаршавском, Черлакском, Кормиловском и Русско-Полянском районах.

- Главам районов области уже поставлена задача изыскать возможности для предоставления служебных квартир медицинским работникам, - подчеркнул губернатор.

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