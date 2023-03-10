Владимир Куприянов сделал заявление о масочном режиме в Омской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О масочном режиме в Омской области сделал заявление министр труда и соцразвития региона Владимир Куприянов. В эфире ГТРК «Иртыш» чиновник призвал омичей носить средства защиты.

- По сравнению с осенним периодом произошел рост заболеваемости ковидом, в последнюю неделю наблюдается от 170 до 180 новых заболевших в день. Мы сохранили масочный режим в медицинских организациях, в стационарах нашего министерства. Обращаюсь к омичам: рекомендуем использовать маски в массовых скоплениях людей: транспорте, магазинах, - пояснил Куприянов.

К слову, режим повышенной готовности в Омской области продлен до 31 марта.

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