В Омске Ленинградский мост будет перекрываться в ночь выходных с 18 марта

Ремонт Ленинградского моста должен быть завершен в мае 2024 года.
Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
С 18 марта в ночь с субботы на воскресенье еженедельно будет перекрываться Ленинградский мост. Об этом 1 марта сообщили в городской администрации.
Напомним, что это решение анонсировал мэр Омска Сергей Шелест. Запрет движения автотранспорта предполагают вводить с 11 вечера до пяти утра.
За этот промежуток времени строители смогут выполнить все необходимые работы в более высоком темпе.
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