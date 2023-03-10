В Омске Ленинградский мост будет перекрываться в ночь выходных с 18 марта

Ремонт Ленинградского моста должен быть завершен в мае 2024 года. Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

С 18 марта в ночь с субботы на воскресенье еженедельно будет перекрываться Ленинградский мост. Об этом 1 марта сообщили в городской администрации.

Напомним, что это решение анонсировал мэр Омска Сергей Шелест. Запрет движения автотранспорта предполагают вводить с 11 вечера до пяти утра.

За этот промежуток времени строители смогут выполнить все необходимые работы в более высоком темпе.

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