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НовостиОбщество10 марта 2023 5:04

В Омске Ленинградский мост будет перекрываться в ночь выходных с 18 марта

Такая мера позволит работать подрядчику оперативнее
Андрей ОБНОРСКИЙ
Ремонт Ленинградского моста должен быть завершен в мае 2024 года.

Ремонт Ленинградского моста должен быть завершен в мае 2024 года.

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

С 18 марта в ночь с субботы на воскресенье еженедельно будет перекрываться Ленинградский мост. Об этом 1 марта сообщили в городской администрации.

Напомним, что это решение анонсировал мэр Омска Сергей Шелест. Запрет движения автотранспорта предполагают вводить с 11 вечера до пяти утра.

За этот промежуток времени строители смогут выполнить все необходимые работы в более высоком темпе.

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