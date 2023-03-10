Очаг лейкоза обнаружен в Нововаршавском районе Омской области

Фото: Елена КРИВЯКИНА
В Нововаршавском районе Омской области обнаружен очаг лейкоза. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии.
Карантин введен на территории фермы «Ермак» и в радиусе 1,5 километров от эпизоотического очага. С этой территории теперь нельзя вывозить животных.
Также на карантинной территории на период ограничений запрещено проводить ярмарки и выставки.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru