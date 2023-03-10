Очаг лейкоза обнаружен в Нововаршавском районе Омской области

Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Нововаршавском районе Омской области обнаружен очаг лейкоза. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии.

Карантин введен на территории фермы «Ермак» и в радиусе 1,5 километров от эпизоотического очага. С этой территории теперь нельзя вывозить животных.

Также на карантинной территории на период ограничений запрещено проводить ярмарки и выставки.

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