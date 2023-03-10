Авиакомпания «Red Wings» просит допуск у Росавиации на рейсы из Омска в Самарканд

Один из древнейших городов можно посетить как туристическую единицу Востока.
Фото: Айна УТИБАЕВА
На рейсы из Омска в Самарканд просит допуск у Росавиации авиакомпания «Red Wings». Соответствующий документ опубликован на сайте федерального агентства воздушного транспорта.
Предполагается, что вылеты будут осуществляться два раза в неделю до конца летнего сезона.
К слову, рейсы в Узбекистан будут выполняться с 26 марта. Самолеты должны летать до Ташкента перевозчиком «Uzbekistan Airways».
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