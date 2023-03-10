Омичи напишут «Тотальный диктант» 8 апреля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
8 апреля в Омске, как и по всей стране, состоится «Тотальный диктант». Проверить свою грамотность смогут все желающие.
А пока ОмГУ имени Достоевского решил провести мастер-классы для всех желающих. Они позволят будущим участникам диктанта освежить правила русского языка, пунктуации и орфографии.
Как сообщает «ОмскЗдесь», запланированы четыре очные лекции с практическими заданиями. Они состоятся 10, 17, 24 и 31 марта в 308 аудитории второго корпуса университета.
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