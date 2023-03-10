Проект капремонта школы №88 города Омска получил отрицательное заключение

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Отрицательное заключение получил проект капремонта школы №88 города Омска. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Документацию подготовило ООО СПК «Артсервис». Отрицательное заключение компания получила на фоне выявленных нарушений хода ремонтных работ.

Напомним, что капремонт образовательного учреждения, расположенного на улице 3-й Транспортной, был начат еще в 2022 году. Но вот информация о результате экспертизы появилась лишь сейчас.

К слову, в 2019 году здание было признано аварийным. Там планировалось сделать капремонт за 163,3 млн рублей.

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