На Левобережье Омска сносят незаконные гаражи

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Незаконные гаражи сносят на Левобережье Омска. Об этом сообщают в горадминистрации.
- Самовольная установка ограждений с захватом территории — нарушение федерального законодательства и влечёт за собой административную ответственность, - пояснил главный архитектор Кировского округа Денис Чаплинский.
Такие работы ведутся ежегодно. Так, в 2022 году было совершено 52 выезда для вывоза движимого имущества.
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