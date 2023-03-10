На Левобережье Омска сносят незаконные гаражи

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Незаконные гаражи сносят на Левобережье Омска. Об этом сообщают в горадминистрации.

- Самовольная установка ограждений с захватом территории — нарушение федерального законодательства и влечёт за собой административную ответственность, - пояснил главный архитектор Кировского округа Денис Чаплинский.

Такие работы ведутся ежегодно. Так, в 2022 году было совершено 52 выезда для вывоза движимого имущества.

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