Сын главы омского минсельхоза заключил контракт с колонией №13

Фото: Иван МАКЕЕВ

Контракт с колонией №13 заключил сын главы омского минсельхоза Юрий Дрофа. Об это сообщает РИА «СуперОмск».

Согласно условиям договора, предприниматель должен поставить организации пшеницу 3-го класса.

Как отмечает издание, новый договор с финансированием порядка 6,9 миллиона рублей и 500 тысяч килограммов является крупным для фермера. Однако это не первый контракт Дрофы с УФСИН.

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