Сын главы омского минсельхоза заключил контракт с колонией №13

Фото: Иван МАКЕЕВ
Контракт с колонией №13 заключил сын главы омского минсельхоза Юрий Дрофа. Об это сообщает РИА «СуперОмск».
Согласно условиям договора, предприниматель должен поставить организации пшеницу 3-го класса.
Как отмечает издание, новый договор с финансированием порядка 6,9 миллиона рублей и 500 тысяч килограммов является крупным для фермера. Однако это не первый контракт Дрофы с УФСИН.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru