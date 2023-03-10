Спорткомплекс «Красная звезда» переходит в собственность Омской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В собственность Омской области переходит спорткомплекс «Красная звезда». Об этом рассказали в региональном правительстве.

Город безвозмездно отдал имущество, которое представляет собой 8 объектов недвижимости общей площадью 39,3 тысяч квадратом. Рыночная стоимость комплекса оценивается в 827 млн рублей.

Напомни, ранее предполагалось, что комплекс, после перехода введенье области, возьмет в концессию Газпром и построит новый стадион на 15 тысяч зрителей.

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