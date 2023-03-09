В Омске по Красногвардейской продают офисное здание и участок за 78 миллионов рублей

Фото: ДОМ.РФ.

Госкорпорация ДОМ.РФ объявила о старте аукциона по продаже офисного здания на Красногвардейской, 40 и прилегающего земельного участка. Начальная стоимость объектов недвижимости - 78 миллионов и 250 тысяч рублей. Прием заявок от потенциальных покупателей стартует 13 марта, 17 числа будет определен победитель.

- Объект расположен в центре города Омска, отличная транспортная доступность, развитая локация, в непосредственной близости от основных достопримечательностей города, - сказано в документации.

Площадь здания - 4200 квадратных метров, участка - 0,2 га.