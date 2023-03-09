В частном секторе по Орджоникидзе продают пустырь под торговый комплекс

Фото: ЦИАН.

При участии госкорпорации «Дом.рф» на 21 апреля 2023 года запланированы торги на право выкупа земельного участка земли общей площадью примерно в 0,06 га в районе дома № 197 по улице Орджоникидзе. Участок расположен на небольшом пустыре частного сектора. Начальная стоимость аукциона - 1,2 миллиона рублей.

- Будущий владелец сможет организовать на территории, окруженной небольшими домиками, в том числе административное или офисное здание, объект торговли, общепита или же производственное строение, - значится в документации к торгам.

Также объявление о продаже размещено на сайте ЦИАН.