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НовостиЭкономика9 марта 2023 17:16

В частном секторе по Орджоникидзе продают пустырь под торговый комплекс

Собственник не исключает другие варианты применения - общепит или производственный комплекс
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: ЦИАН.

Фото: ЦИАН.

При участии госкорпорации «Дом.рф» на 21 апреля 2023 года запланированы торги на право выкупа земельного участка земли общей площадью примерно в 0,06 га в районе дома № 197 по улице Орджоникидзе. Участок расположен на небольшом пустыре частного сектора. Начальная стоимость аукциона - 1,2 миллиона рублей.

- Будущий владелец сможет организовать на территории, окруженной небольшими домиками, в том числе административное или офисное здание, объект торговли, общепита или же производственное строение, - значится в документации к торгам.

Также объявление о продаже размещено на сайте ЦИАН.