В Омской области отремонтировали 75 км дороги Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка

По государственной программе «Развитие транспортной системы Омской области» с 2019 года три четверти протяжённости трассы Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка приведено в нормативное состояние. В текущем году ремонт продолжится на участке 77 – 85 км.

- Выполнены работы по фрезерованию деформированного слоя асфальтобетонного покрытия, укреплению основания методом холодного ресайклинга с добавлением портландцемента, укладке нижнего выравнивающего слоя покрытия, укладке верхнего слоя покрытия, а также укреплены обочины, установлены дорожные знаки, нанесена горизонтальная дорожная разметка и установлены комплексы фотовидеофиксации, сообщили в пресс-службе региона.

В 2019 и в 2020 году подрядной организацией АО «Омскавтодор» приведено в нормативное состояние четыре участка дороги 33– 43 км, 53 – 59 км, 115 – 127 км, и 108 – 115км.

В 2021 году подрядной организацией ООО «Стройтраст» отремонтированы участки 59 – 64 км, 128,4 – 128,8 км, 129 – 130 км, 131 – 133 км, ООО «СФ Континент» выполнены работы на участке 64 – 71 км, и подрядчиком АО «Омскавтодор» приведен в нормативное состояние участок 98 – 105 км.

В 2022 году ООО «Стройтраст» приведен в нормативное состояние 10-километровый участок (87 – 98 км), и подрядчиком АО «Омскавтодор» отремонтирован участок протяженностью 8,7 км (133 – 141 км).