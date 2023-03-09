За подарок авто повышенной проходимости бойцам СВО омского регоператора наградили грамотой

Карен Егоян, сайт регоператора.

За подарок автомобиля повышенной проходимости бойцам СВО омского регоператора наградили почетной грамотой. Грамоты и благодарственные письма губернатора Омской области руководителям предприятий и организаций, представителям органов государственной власти вручил заместитель председателя правительства, министр региональной политики и массовых коммуникаций Олег Заремба.

Напомним, Карен Егоян отправил в декабре 2022 года «Ниву» в подшефную 6-ю армию. Машина была приобретена на нетарифные средства регионального оператора «Магнит», транспортных перевозчиков мусора и компаний, отвечающих за содержание межмуниципальных полигонов в Омской области.

Перед отправлением в зону спецоперации автомобиль загрузили продуктами, теплой одеждой, медицинскими препаратами и прочим.