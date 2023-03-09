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НовостиОбщество9 марта 2023 13:15

За подарок авто повышенной проходимости бойцам СВО омского регоператора наградили грамотой

Почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Омской области вручил зампред Олег Заремба
Наталья ВИРКУНЕН
Карен Егоян, сайт регоператора.

Карен Егоян, сайт регоператора.

За подарок автомобиля повышенной проходимости бойцам СВО омского регоператора наградили почетной грамотой. Грамоты и благодарственные письма губернатора Омской области руководителям предприятий и организаций, представителям органов государственной власти вручил заместитель председателя правительства, министр региональной политики и массовых коммуникаций Олег Заремба.

Напомним, Карен Егоян отправил в декабре 2022 года «Ниву» в подшефную 6-ю армию. Машина была приобретена на нетарифные средства регионального оператора «Магнит», транспортных перевозчиков мусора и компаний, отвечающих за содержание межмуниципальных полигонов в Омской области.

Перед отправлением в зону спецоперации автомобиль загрузили продуктами, теплой одеждой, медицинскими препаратами и прочим.