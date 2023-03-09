В Тарском районе Омской области построят еще один мусоросортировочный завод

В Омской области построят еще один мусоросортировочный завод. Объект, инвестором которого выступит компания ООО «Мелиор Групп», появится в Тарском районе. В строительство нового предприятия мощностью обработки 45 тысяч тонн в год вложат 1,4 млрд рублей. Оно представляет собой комплекс по обработке твердых коммунальных отходов, на котором будут сортировать и отбирать полезные фракции, участок компостирования органических отходов и полигон захоронения неутильных фракций.

- Это уже второе наше концессионное соглашение на строительство комплекса по обращению с отходами. Благодаря создаваемым мощностям мы не просто предотвращаем замусоривание территорий, соседствовать с которыми справедливо не хочет ни один район города или области, но и получаем вторичное сырьё. Его можно использовать в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. По сути, это переход к экономике замкнутого цикла. Мы в начале пути, но результаты омичи заметят уже в следующем году. Напомню, Президент поставил задачу к 2030 году в два раза сократить захоронение и сортировать 100% ТКО. Помимо концессий на строительство мусоросортировочных комплексов, в регионе рекультивируют крупнейшие свалки и устанавливают жёлтые контейнеры, которые позволяют отделять стекло, металлы, бумагу и пластик ещё на этапе сбора, — подчеркнул Губернатор Омской области Александр Бурков.

Напомним, что в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» уже введены в эксплуатацию два мусоросортировочных комплекса, которые перерабатывают 50% отходов, образуемых в городе. Предприятие по обращению с отходами в Таврическом муниципальном районе Омской области будет сдано в эксплуатацию уже в 2024 году, а в Тарском — в начале 2026 года.

Таким образом, на территории Омской области будет построен новый мусоросортировочный комплекс. В результате этого повысится объем отходов, направленных на утилизацию (вторичное использование), и снизится объем отходов, направляемых на захоронение, что значительно улучшит экологическую ситуацию в нашем регионе.