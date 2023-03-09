В Кировском округе Омска снесли незаконные гаражи, заборы и блоки

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Отдел архитектуры, землепользования и арендных отношений администрации Кировского округа сообщил о последнем демонтаже незаконно установленных гаражей, заборов и бетонных блоков на своей территории. Вынос коснулся улиц 2-я Рыбачья, Садовая, Радужная, 12-я Любинская, Толмачева, Кондратюка, Грибоедова, 8-й Солнечной, 2-й Любинской и Дианова.

- Самовольная установка ограждений с захватом территории являются нарушением федерального законодательства и влечет за собой административную ответственность. Кроме того, такие конструкции часто становятся препятствием для проезда спецтранспорта. Это может быть чревато последствиями, ведь для машин, у которых на счету каждая минута, подобные препятствия доставляют много проблем. Так, например, скорой помощи приходится останавливаться очень далеко от места вызова или тратить время на объезд, пожарные не могут быстро добраться до нужной точки, — пояснил главный архитектор Кировского округа Денис Чаплинский.

При этом, о принудительном сносе незаконного объекта собственника уведомляют заранее и дают ему время узаконить размещение, если есть такая возможность. Иначе объект будет снесен принудительно и отправлен на хранение на площадку мэрии. Чтобы вернуть имущество, гражданину придется оплатить расходы властей на транспорт и хранение. Отметим, в прошлом году было демонтировано 52 незаконно установленных объекта в округе.