В омском Горсовете депутаты обсудили субсидии для частных бань, которые готовы принимать льготников

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На одном из последних заседаний комитета по экономическому развитию в омском Горсовете депутаты в который раз обсудили вопрос, связанный с работой убыточных муниципальных бань.

– Бани - планово убыточные предприятия, они существуют исключительно за счет субсидий из бюджета города на социальное обслуживание населения. Цена помывки ниже себестоимости. Чтобы работать «в ноль», надо закрыть большую часть действующих муниципальных бань, – констатировал вице-мэр, директор департамента имущественных отношений Омска Дмитрий Махиня.

Председатель профильного комитета Алексей Провозин, в свою очередь, предложил обеспечить льготные помывки в частных банях, финансируя их из бюджета.

– Мы на комитете по экономическому развитию. Баня как оздоровительная процедура вообще не наша компетенция. Кто хочет это делать, то пусть оздоравливается самостоятельно, не за счет города. Баня как развлечение тоже не наша функция, – рассуждал депутат. – Мы должны обеспечивать удаление грязи с тела омича, который не может удалить ее самостоятельно, без бани. Но ведь есть множество частных комплексов. Может, нам пойти по пути субсидирования: раздадим билеты, пусть ходят. Зачем нам содержать целый банный комплекс? - размышлял Провозин.

Но оказалось, что и такой выход - нереален, сделать так технически невозможно. Частными банями считаются только «Чугун холл» и «Алексеевские бани», остальные работают в формате «номеров». Владельцы бань не хотят брать на себя льготные помывки.

– Вряд ли мы потянем такие субсидии. Представители частных бань не согласятся с такой инициативой, – пояснил Махиня.

В итоге, чтобы лишний раз не волновать омичей, работу бань было решено продолжить, пусть и в убыток.

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