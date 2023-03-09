Омичи получили награды за поддержку мобилизованных

Фото: правительство Омской области

За поддержку мобилизованных награды получили представители работников предприятий и организаций, трудовые коллективы и многие другие, кто не остался безучастным.

Всего в правительстве региона было вручено 17 почетных грамот и 39 благодарственных писем. Жители региноа и трудовые коллективы удостоены наград «за активное участие в общественно полезной и благотворительной деятельности, большой вклад в подготовку и проведение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в период проведения специальной военной операции».

К слову, несколько сотрудников омского правительства получили благодарственные письма от губернатора Красноярского края за работу по приему и оперативной обработке обращений граждан.

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