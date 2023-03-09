Авиакомпания «ЮТэйр» задержала вылет из Омска в Тюмень на 7 часов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 7 часов вылет из Омска в Тюмень задержала авиакомпания «ЮТэйр». Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел накануне. Борт должен был покинуть Омский аэропорт в 18.30 8 марта, однако самолет отправился только в 01:30 9 марта.

Сотрудники надзорного органа встретились с пассажирами, чтобы проверить возможные нарушения со стороны перевозчика. Отметим, что рейс ожидали 48 пассажиров, 4 из которых дети.

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